В Башкирии столкнулись два поезда, есть погибшие и пострадавшие Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии столкнулись два поезда, есть погибшие и пострадавшие Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане два поезда врезались лоб в лоб на железной дороге Учалинского горно-обогатительного комбината. ЧП произошло 26 марта около 17.00. Один состав был гружён железной рудой, а другой — пустой. В результате столкновения погибли два человека и ещё двое травмированы, сообщает Лайф.

После железнодорожной аварии опрокинулись две цистерны с нефтепродуктами. Из них на данный момент происходит утечка горючего.