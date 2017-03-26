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26 марта Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии столкнулись два поезда, есть погибшие и пострадавшие

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии столкнулись два поезда, есть погибшие и пострадавшие Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии столкнулись два поезда, есть погибшие и пострадавшие Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане два поезда врезались лоб в лоб на железной дороге Учалинского горно-обогатительного комбината. ЧП произошло 26 марта около 17.00. Один состав был гружён железной рудой, а другой — пустой. В результате столкновения погибли два человека и ещё двое травмированы, сообщает Лайф.

После железнодорожной аварии опрокинулись две цистерны с нефтепродуктами. Из них на данный момент происходит утечка горючего.

Теги: ЧП
 
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