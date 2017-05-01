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В Уфе пройдет «Час с министром» здравоохранения РБ

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет «Час с министром» здравоохранения РБ Фото: Олег Яровиков

В Уфе пройдет «Час с министром» здравоохранения РБ Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

5 мая Общественная палата Башкортостан проведет встречу с министром здравоохранения республики Анваром Бакировым в рамках проекта «Час с министром».

На встрече рассмотрят вопросы о состоянии здравоохранения в регионе, о подготовке медицинских кадров и прорывных направлениях медицины. Члены Общественной палаты и приглашенные обсудят с министром здравоохранения демографическую ситуацию в республике, доступность медицинской помощи, внедрение высокотехнологичной медицинской помощи, телемедицины, перспективы развития здравоохранения на селе, планы строительства и реконструкции лечебных учреждений, предпосылки и причины жалоб населения на оказание медицинской помощи.

Теги: Общественная палата РБ,здравоохранение,Минздрав РБ
 
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