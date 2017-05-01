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Уфа   °

В Уфе стартует конкурс «Волонтер-2017»

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе стартует конкурс «Волонтер-2017». Он проводится в период с 1 мая по 25 ноября. Участником может стать любой горожанин, который постоянно проживает или работает в Уфе и заявил о себе добровольческой деятельностью.

Цели конкурса — развитие и формирование культуры волонтерства в столице республики, выявление и поддержка наиболее активных представителей городского волонтерского движения, привлечение внимания общественности к наиболее успешным примерам волонтерства.

Все подробности можно узнать здесь. Дополнительная информация — по телефону (347) 223-44-49.

Конкурс «Волонтер-2017» проводит городской центр «Индиго» совместно с комитетом по делам молодежи администрации Уфы.

Теги: волонтерство
 
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