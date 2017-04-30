На Дне открытых дверей географического факультета БашГУ абитуриенты смогут сдать бесплатно пробные ЕГЭ и ОГЭ Фото: ИА "Башинформ" На Дне открытых дверей географического факультета БашГУ абитуриенты смогут сдать бесплатно пробные ЕГЭ и ОГЭ Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Географический факультет Башкирского государственного университета 13 мая проводит День открытых дверей. Он состоится в Гуманитарном корпусе вуза: ул. К. Маркса, 3/4, 7 этаж, 708-я аудитория. Начало в 11 часов.

В программе встреча абитуриентов и их родителей с деканом и профессорско-преподавательским составом факультета, в ходе которой будут даны ответы на все вопросы. Далее абитуриенты встретятся со студенческим активом факультета.

В 11.40 школьники и их родители смогут пообщаться с ответственным секретарем приемной комиссии факультета. Здесь же пройдет вручение сертификатов участникам, призерам и победителям зачетной олимпиады по географии, прошедшей 8 апреля.

В 12 часов — начало бесплатного пробного ЕГЭ и ОГЭ по географии для учеников 11-х и 9-х классов. Затем состоятся работа над ошибками, проверка результатов, подведение итогов пробных экзаменов.

Желающим принять участие в «пробниках» необходимо подать заявку с указанием Ф.И.О., класса, школы, населенного пункта по адресу abiturient-geo@yandex.ru, уточнили в пресс-центре БашГУ.