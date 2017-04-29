В Уфе прошел День беспилотных летательных аппаратов Фото: Центр технологического предпринимательства В Уфе прошел День беспилотных летательных аппаратов Фото: Центр технологического предпринимательства

УФА, 29 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе прошел Ufo Day, или день беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Программа мероприятия включала в себя несколько направлений: семинар о специфике и перспективах использования беспилотников в современном мире, презентации разработок в области БПЛА и демонстрация работы дронов.

Участники мероприятия смогли познакомиться с инновационными разработками уфимцев, такими как БПЛА для мониторинга протяжённых объектов и другими. Также в рамках Ufo Day представили новые системы управления дронами, сервисы для владельцев беспилотников и заказчиков услуг.

Победитель федеральной программы «УМНИК-Аэронет» Анатолий Тарасенко презентовал портал Drone4.me, который служит площадкой для отраслевого общения любителей беспилотной авиации. Несколько уфимских операторов дронов рассказали о своём опыте эксплуатации мультикоптеров. Центр прототипирования республиканского кластера радиоэлектроники предложил всем желающим пользоваться своими услугами при разработке новых летательных аппаратов.

Участники встречи познакомились с направлением AeroNet Национальной технологической инициативы, узнали о государственных программах поддержки разработок в этой сфере.

Закончилась встреча запуском дрона на бульваре перед главным корпусом Уфимского нефтяного технического университета, сообщили в Центре технологического предпринимательства вуза.