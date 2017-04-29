Рустэм Хамитов принял участие во Всероссийском экологическом субботникеФото: пресс-служба Главы Башкортостана
Рустэм Хамитов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике
Рустэм Хамитов принял участие во Всероссийском экологическом субботникеФото: пресс-служба Главы Башкортостана
УФА, 29 апр 2017. /ИА «Башинформ»/.
29 апреля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в природоохранной акции «Моя Республика», которая проходит в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия».
Субботник традиционно проводится в преддверии майских праздников с целью улучшения экологической обстановки в населенных пунктах. В нём участвуют органы государственной власти, муниципалитеты, общественные организации, предприятия.
Руководитель региона вместе с сотрудниками Администрации Главы Республики Башкортостан провёл очистку территории сада имени А. Матросова от мусора и прошлогодней листвы.
Башкортостан активно проводит мероприятия по очистке и благоустройству территорий. В этот день в рамках Всероссийского субботника в регионе проходят весенние природоохранные акции «Моя Республика», а также «Марш парков», которая направлена на приведение в порядок и благоустройство особо охраняемых природных территорий – заповедников, национальных и природных парков, заказников и памятников природы.