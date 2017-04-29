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Рустэм Хамитов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 29 апр 2017. /ИА «Башинформ»/.

29 апреля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в природоохранной акции «Моя Республика», которая проходит в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия».

Субботник традиционно проводится в преддверии майских праздников с целью улучшения экологической обстановки в населенных пунктах. В нём участвуют органы государственной власти, муниципалитеты, общественные организации, предприятия.

Руководитель региона вместе с сотрудниками Администрации Главы Республики Башкортостан провёл очистку территории сада имени А. Матросова от мусора и прошлогодней листвы.

Башкортостан активно проводит мероприятия по очистке и благоустройству территорий. В этот день в рамках Всероссийского субботника в регионе проходят весенние природоохранные акции «Моя Республика», а также «Марш парков», которая направлена на приведение в порядок и благоустройство особо охраняемых природных территорий – заповедников, национальных и природных парков, заказников и памятников природы.

Теги: субботник,глава рб
 
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