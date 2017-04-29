В Уфе участниками экологической акции «Зелёная Россия» стали более 1,5 тыс человек Фото: пресс-служба Минэкологии РБ В Уфе участниками экологической акции «Зелёная Россия» стали более 1,5 тыс человек Фото: пресс-служба Минэкологии РБ

УФА, 29 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе в акции в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» приняли участие более полутора тысячи человек, в том числе первые лица республики, руководители министерств и ведомств. Жителям города были предоставлены несколько площадок для очистки и озеленения. В их числе – Непейцевский дендропарк, парк Салавата Юлаева, территория прилегающая к Конгресс-холлу и сад имени А. Матросова.

По сообщению пресс-службы Министерства природопользования и экологии Башкортостана, сотрудники ведомства приняли участие в очистке единственной особо охраняемой природной территории, расположенной в черте Уфы, — Непейцевского дендропарка. Идея улучшить санитарное состояние дендропарка объединила в общей сложности более 600 человек.

По информации представленной координатором субботника, заместителем начальника Уфимского территориального управления Минэкологии РБ Елены Фазыловой, за два часа работы было собрано более 25 кубических метров мусора.

«Стекло, бумага, полиэтилен, пластмасса, сухостой — все эти отходы собирались нами раздельно. Кроме того, мы подготовили площадку для дальнейшего проведения озеленительных мероприятий, посадки деревьев и кустарников», — сообщила координатор.

Участники акции «Марш парков» высадили на территории дендропарка саженцы каштана, катальпы и пиона.

Еще около 800 жителей Уфы поддержали проведение субботника в рамках ежегодной экологической акции «Моя Республика». Ими очищена территория парка Салавата Юлаева и площадка перед Конгресс-холлом.

Министр природопользования и экологии Башкортостан Илдар Хадыев, который принял участие в очистке Непейцевского дендропарка, поблагодарил всех участников Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

«В Год экологии и особо охраняемых природных территорий вклад каждого из нас чрезвычайно важен, ведь именно капля образует океан», — отметил он.

В Минэкологии РБ добавили, что сегодня массовые мероприятия по очистке и благоустройству территорий состоялись по всей республики. Окончательные итоги субботников будут подведены в ближайшие дни.