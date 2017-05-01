1 Мая в парке Лесоводов Уфы пройдет спортивная тренировка

УФА, 29 апр 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Праздник весны и труда, 1 мая, уфимцы отметят совместной спортивной тренировкой в парке Лесоводов Башкирии. На бесплатное спортивное мероприятие, которое пройдет под открытым небом, может прийти каждый вне зависимости от возраста и спортивной подготовки.

«Тренировка включит в себя кросс и пробежки, различные силовые нагрузки, упражнения на растяжку и координацию. Также будут разыгрываться призы в виде спортивного питания – протеин, гейнер, батончики», — сообщили в администрации Уфы.

Местом проведения мероприятия станет футбольное поле в парке Лесоводов.

Начало в 11 часов.