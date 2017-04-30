Река Белая в Уфе вышла на пойму Фото: Олег Яровиков Река Белая в Уфе вышла на пойму Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Башгидромет продолжает следить за ходом половодья в республике. По данным на 30 апреля, река Белая в районе Монумента Дружбы вышла на пойму. Сейчас ее уровень составляет 664 сантиметра (+15 см). За сутки река Уфа возле Шакши поднялась на 33 сантиметра — до 633 см. Река Дема возле деревни Бочкарево достигла 534 сантиметров (+19 см).

Все измерения проводятся относительно нуля гидропоста.

Вода будет прибывать и дальше, напомним, пики половодья в Уфе ожидаются в начале мая.

Посмотреть, как изменился уровень воды в реках Уфы за последние две недели, можно в разделе «Половодье».

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