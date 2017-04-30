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В Башкирии Минэкологии применяет в работе беспилотники

ОБЩЕСТВО

В Башкирии Минэкологии применяет в работе беспилотники Фото: www.ecology.bashkortostan.ru

В Башкирии Минэкологии применяет в работе беспилотники Фото: www.ecology.bashkortostan.ru

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Дирекция по особо охраняемым природным территориям Минэкологии Башкирии закупила беспилотные летательные аппараты. Они будут применяться в инспекторской деятельности, пояснили в ведомстве.

Беспилотники фиксируют браконьеров, несанкционированные свалки, помогают в профилактике лесных пожаров. Первой обследованной территорией стал Бирский заказник.

Теги: минэкологии,беспилотники
 
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