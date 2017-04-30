В Башкирии Минэкологии применяет в работе беспилотники Фото: www.ecology.bashkortostan.ru
В Башкирии Минэкологии применяет в работе беспилотники
В Башкирии Минэкологии применяет в работе беспилотники Фото: www.ecology.bashkortostan.ru
УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Дирекция по особо охраняемым природным территориям Минэкологии Башкирии закупила беспилотные летательные аппараты. Они будут применяться в инспекторской деятельности, пояснили в ведомстве.
Беспилотники фиксируют браконьеров, несанкционированные свалки, помогают в профилактике лесных пожаров. Первой обследованной территорией стал Бирский заказник.