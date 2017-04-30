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«Юлаевцы» Арзамасцев, Капризов и Воробьев выиграли «Кубок АЛРОСА» в составе сборной России

СПОРТ

«Юлаевцы» Арзамасцев, Капризов и Воробьев выиграли «Кубок АЛРОСА» в составе сборной России Фото: Федерация хоккея России

«Юлаевцы» Арзамасцев, Капризов и Воробьев выиграли «Кубок АЛРОСА» в составе сборной России Фото: Федерация хоккея России

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Олимпийская сборная России по хоккею выиграла «Кубок АЛРОСА» в Санкт-Петербурге. В составе россиян на этом товарищеском турнире с участием трех сборных — помимо России, это Норвегия и Словения, выступили три игрока уфимского «Салавата Юлаева» — Кирилл Капризов, Захар Арзамасцев и Михаил Воробьев (со следующего сезона — форвард «Филадельфии Флайерз»).

Наша команда обыграла и во втором матче соперника, которым на сей раз были словенцы — 5:3. В этом матче, как и в первом против норвежцев (8:2), отличился Кирилл Капризов; результативные баллы и у Арзамасцева.

Теги: хоккей,олимпийская сборная России
 
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