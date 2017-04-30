Вице-премьер Марат Магадеев принял участие в открытии новой пожарной части в Стерлитамаке Фото: Дмитрий Слезин Вице-премьер Марат Магадеев принял участие в открытии новой пожарной части в Стерлитамаке Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне Дня пожарной охраны состоялось открытие новой пожарной части в Юго-западном микрорайоне города Стерлитамак. В торжественном мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Марат Магадеев.

Марат Магадеев подчеркнул, что задача каждого государства – обеспечивать безопасность проживания своих граждан. Несколько лет назад была создана республиканская противопожарная служба. Открытие новой пожарной части в Стерлитамаке является одним из шагов развития этой республиканской службы.

«Для Стерлитамака введение в эксплуатацию новой части с современными технологическими, бытовыми условиями имеет большое значение, тем более, что это — долгожданное решение. Ранее удалённость пожарных частей от данного микрорайона создавала определённые трудности», — пояснил вице-премьер.