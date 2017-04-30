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Василевский и сборная снова проиграли на Евротуре

СПОРТ

Василевский и сборная снова проиграли на Евротуре Фото: Федерация хоккея России

Василевский и сборная снова проиграли на Евротуре Фото: Федерация хоккея России

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Сборная России по хоккею провела второй поединок на Чешских хоккейных играх — заключительном этапе Еврохоккей-тура текущего сезона. И вновь проиграла. На этот раз финнам — 0:1. Ворота сборной России снова защищал уфимский воспитанник Андрей Василевский.

Чехи в результативном поединке выиграли у Швеции — 8:4. Чешская сборная досрочно стала победителем своего этапа.

В заключительный день ЧХИ-2017 россияне встретятся с хозяевами площадки, а шведы и финны традиционно завершат выяснение отношений в скандинавском дерби.

Теги: хоккей,Евротур
 
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