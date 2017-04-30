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ФК «Уфа» попробует забить «Арсеналу» за себя и за свою молодежь

СПОРТ

ФК «Уфа» попробует забить «Арсеналу» за себя и за свою молодежь Фото: Дмитрий Слезин

ФК «Уфа» попробует забить «Арсеналу» за себя и за свою молодежь Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

ФК «Уфа» в воскресенье, 30 апреля, примет на своем поле тульский «Арсенал». Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в рамках 26 тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге.

Накануне играли молодежные составы и уфимцы были разбиты со счетом 0:5. «Уфа-молодежная» замыкает турнирную таблицу.

В турнире основных команд «Уфа» на девятом месте с 33 очками. «Арсенал» борется за выживание, пока он в зоне стыков — 13 место.

В первом круге на поле соперников в Туле уфимцы выиграли со счетом 2:0.

Начало поединка в Уфе — в 14.30 мск.

Теги: футбол,РФПЛ
 
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