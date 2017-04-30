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Уфа   °

Несколько часов осталось до конца голосования за возможность появления в Уфе «Аллеи Славы»

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

До конца голосования за право иметь в Уфе аллею деревьев в честь Дня Победы осталось несколько часов. В конце текущего дня станет известно, появится ли в столице Башкирии «Аллея Славы».

Проект «Аллея Славы» запущен одним из московских питомников. Организаторы заявляют, что высадят девять тысяч деревьев в 15 городах, ставших победителями голосования: голосуют сами жители.

Пятерки лидеров должны определиться среди мегаполисов, среди средних и маленьких городов. Сейчас за Уфу отдан 60 681 голос, она находится в первой пятерке претендентов на победу. Голосовать можно по ссылке.

Теги: деревья,День Победы
 
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