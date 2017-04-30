Эмиль Сайфутдинов вернулся на чемпионат мира по спидвею

УФА, 30 апр 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

Салаватец Эмиль Сафутдинов после трехлетнего перерыва вернулся в серию гран-при личного чемпионата мира по спидвею. В первом этапе — Большом призе Словении российский мотогонщик занял пятое место, оставив позади всех чемпионов мира прошлых лет — американца Грега Хэнкока, англичанина Тая Воффиндена, австралийца Криса Холдера и датчанина Ники Педерсена и всех призеров прошлогоднего чемпионата мира (Хэнкока, Воффиндена и поляка Бартоша Змарзлика).

Достаточно скромно начав гонку на стадионе Матьи Губеца в Кршко, заняв лишь третье место в своем первом заезде и второе во втором, в дальнейшем гонщик из Башкирии выиграл три заезда подряд и с 12 очками вышел на первое место по итогам основной части соревнований.

При этом в четвертой и пятой серии Эмиль стартовал со второй дорожки. Ее же он выбрал и для старта в первом полуфинале, но на сей раз она не способствовала стремительному старту. Оказавшись последним на входе в первый поворот, Сайфутдинов так и не смог улучшить свою позицию и пробиться в финальный заезд. Победил в первом полуфинале молодой поляк Патрык Дудек, вторым финишировал австралиец Джейсон Дойл, третьим — словенец Жагар.

Во втором полуфинале путевки в финал получили швед Фредрик Линдгрен, словак Мартин Вацулик, отсеялись Хэнкок и датчанин Иверсен. В финале вторую победу в Гран-при в своей карьере одержал Вацулик, вторым финишировал Линдгрен, третьим был Дудек, четвертым — Дойл.

По набранным в заездах очкам положение в чемпионате мира выглядит так: Вацулик и Линдгрен — по 16, Дудек — 13, Дойл и Сайфутдинов — по 12, Хэнкок — 11, Жагар — 10, Иверсен — 9, Воффинден — 8.

Следующий этап — 13 мая в Варшаве (Польша). Всего в календаре чемпионата мира 2017 года 12 Больших призов. Чемпион мира будет назван 28 октября в Мельбурне (Австралия).