Уфимский «Салават Юлаев» покинула большая группа игроков Фото: Дмитрий Слезин
Уфимский «Салават Юлаев» покинула большая группа игроков
Уфимский «Салават Юлаев» покинула большая группа игроков Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
C первым днем мая истек срок действия контрактов у ряда игроков «Салавата Юлаева».
Клуб покидают: вратарь Андрей Гаврилов, защитники Сами Лепистё и Денис Бодров; нападающие Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александру Нестеров.
Также «Салават Юлаев» покидает нападающий Михаил Воробьёв, подписавший несколькими днями ранее контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Права на игрока в КХЛ по-прежнему остаются за уфимским клубом.
Нападающему Степану Хрипунову, чей контракт также завершился, сделано квалификационное предложение, сообщает пресс-служба уфимского клуба.