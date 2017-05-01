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Уфимский «Салават Юлаев» покинула большая группа игроков

СПОРТ

Уфимский «Салават Юлаев» покинула большая группа игроков Фото: Дмитрий Слезин

Уфимский «Салават Юлаев» покинула большая группа игроков Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

C первым днем мая истек срок действия контрактов у ряда игроков «Салавата Юлаева».

Клуб покидают: вратарь Андрей Гаврилов, защитники Сами Лепистё и Денис Бодров; нападающие Дмитрий Черных, Игорь Григоренко, Томаш Мертл, Дмитрий Макаров, Денис Паршин, Сергей Соин и Александру Нестеров.

Также «Салават Юлаев» покидает нападающий Михаил Воробьёв, подписавший несколькими днями ранее контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз». Права на игрока в КХЛ по-прежнему остаются за уфимским клубом.

Нападающему Степану Хрипунову, чей контракт также завершился, сделано квалификационное предложение, сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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