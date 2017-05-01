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3 мая Среда

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Хоккейная Сборная России выиграла Евротур

СПОРТ

Хоккейная Сборная России выиграла Евротур Фото: Федерация хоккея России

Хоккейная Сборная России выиграла Евротур Фото: Федерация хоккея России

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Сборная России в последнем матче Чешских хоккейных игр переиграла команду Чехии по буллитам — 4:3. В этот раз уфимский воспитанник Андрей Василевский остался в запасе, ворота защищал Сорокин.

В итоге на Чешских играх россияне заняли третье место, проиграв финнам и шведам.

В общем зачете Евротура сборная России уверенно финишировала первой.

До начала чемпионата мира-2017 остаются считанные дни.

Теги: хоккей,Евротур
 
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