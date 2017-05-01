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Уфа   °

В Уфе в День Победы высадят Аллею Славы

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в День Победы высадят Аллею Славы. Такая возможность появилась благодаря жителям республики, которые объединив усилия, активно голосовали за право иметь в столице Башкортостана свою Аллею Славы.

Голосование проходило по трём категориям — мегаполисы, средние и малые города. Победители должны были войти в пятерку лидеров. По итогам, Уфа оказалась на пятой строчке. За нее проголосовали 64727 человек.

В пятерку лидеров среди мегаполисов, помимо Уфы, также вошли: Москва (171035), Санкт- Петербург ( 99356), Казань (66961), Тула (65844).

Теги: акции,День Победы
 
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