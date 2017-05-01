В Уфе на ипподроме «Акбузат прошли розыгрыши орловских призов Фото: предоставлено ипподромом «Акбузат» В Уфе на ипподроме «Акбузат прошли розыгрыши орловских призов Фото: предоставлено ипподромом «Акбузат»

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова состоялись очередные бега с участием лошадей орловской и рысистых пород. Все заезды прошли на классической дистанции 1600 метров.

Украшением бегового дня стал розыгрыш двух орловских призов. Каждый из этих заездов прошел интересно, захватывающе и держал в напряжении зрителей до последней секунды.

В первом из этих забегов наездники выступали на жеребцах орловской породы трехлетнего возраста. Среди участников известные рысаки Полковник, Беспечный, Кубрик и Жаспер. Сразу же со старта вперед вырвался вороной жеребец Полковник с наездником Венером Абсаликовым и жеребец Кубрик с Михаилом Машинцом. В борьбу за первое место включился и гнедой жеребец Жаспер под управлением Айнура Гайфуллина. Лидеры заезда вступили в ожесточенную борьбу и намного оторвались от основной группы лошадей. Соперничество между ними шло до самых последних секунд. Только на последних метрах дистанции стремительный бросок Кубрика принес ему победу с результатом в две минуты 25,3 секунды. Несколькими мгновениями позже («на голову сзади») с точно таким же временем финишировал вороной жеребец Полковник. Третье призовое место досталось Жасперу (две минуты 26,7 секунды). Последним в заезде закончил дистанцию гнедой жеребей Беспечный с Александром Саидовым.

Не менее интересным получился второй заезд за Орловский приз среди рысаков четырехлетнего возраста. Здесь замечательную подготовку продемонстрировал гнедой жеребец Крылатый, который под управлением мастера-наездника Виталия Секисова первым принял старт, на протяжении всей дистанции не пропустил вперед никого и финишировал первым, показав резвость в две минуты 16,7 секунды. Вторым подошел к финишному столбу рыжий жеребец Кураж с Павлом Саидовым, который достойно боролся с лидером до самого финишного столба. Кураж отстал от победителя всего на 0,2 секунды. Последующие места заняли Колибри, Парковка, Заказ и Аджика.

В заездах, где разыгрывались открытые призы, зрители также увидели интересное соперничество рысаков и мастерство наездников.

Среди лошадей двухлетнего возраста убедительную победу одержала гнедая кобыла Формула, которая прошла всю дистанцию первой «с места до места» с резвостью в две минуты 32,2 секунды. Соавтором ее победы стал наездник Владимир Портнов.

В заезде, где шла ожесточенная борьба за Открытый приз для лошадей 2013 года рождения, первенствовал гнедой жеребец Дакар Лок. Под управлением опытного наездника Виталия Гусака из Челябинской области он прошел дистанцию, показав очень высокий результат в две минуты 10,5 секунды.