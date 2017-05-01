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«Салават Юлаев» подписал двух новых нападающих и защитника

СПОРТ

«Салават Юлаев» подписал двух новых нападающих и защитника Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

«Салават Юлаев» подписал двух новых нападающих и защитника Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

УФА, 1 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Салават Юлаев» заключил контракты с тремя новыми игроками. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, это финский форвард Йоонас Кемппайнен, также игрок атаки Илья Зубов и защитник Максим Осипов.

Все соглашения рассчитаны на два года.

Кемппайнен перешел из новосибирской «Сибири», Зубов — из омского «Авангарда», Осипов — из нижегородского «Торпедо».

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Теги: хоккей,КХЛ
 
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