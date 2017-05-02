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Юный «Салават Юлаев-2007» выиграл Мемориал Сергея Михалёва

СПОРТ

Юный «Салават Юлаев-2007» выиграл Мемориал Сергея Михалёва Фото: www.mmpsrb.ru

Юный «Салават Юлаев-2007» выиграл Мемориал Сергея Михалёва Фото: www.mmpsrb.ru

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Тольятти состоялся международный хоккейный турнир памяти заслуженного тренера России Сергея Михалёва. В прошедшем мемориале участвовали восемь детских команд 2007 года рождения.

«Салават Юлаев-2007» боролся с такими командами, как «Барыс» (Астана), «Динамо» (Казань), «Русь» (Москва), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), «Трактор» (Челябинск), «Янтарная Звезда» (Калининград) и «Лада» (Тольятти).

Лишь в поединках с челябинцами (2:1) и хозяевами льда (3:2) уфимцы испытали сопротивление, а остальные матчи выиграли с крупным счетом.

Не потеряв ни одного очка, «Салават Юлаев-2007» стал чемпионом. Второе место у «трактористов», третье — у «динамовцев» Казани.

Теги: хоккей,Мемориал Михалёва
 
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