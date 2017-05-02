Режиссер фильма «Из Уфы с любовью» поделился впечатлениями о любимом городе

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

Если люди с теплотой отзываются о городе, в котором живут, значит, любят его всей душой. И не просто любят, а хотят непременно поделиться этим чувством с другими. Именно это и сделал молодой талантливый режиссер Айнур Аскаров, чей фильм «Из Уфы с любовью» вышел на экраны республиканских кинотеатров в апреле.

За короткое время картина успела очаровать десятки тысяч зрителей и обрести своих поклонников.

«Уфа — уникальный по своей колоритности город. Где ещё можно встретить столь тесное соседство разных и непохожих народов со своими традициями и жизненным укладом? Здесь много живописных мест, способных очаровать один раз и на всю жизнь. Приятно видеть, как развивается столица родного края: появляются новые парки и скверы, детские площадки, строится качественное и комфортное жилье. Взять, к примеру, квартал в районе улицы Сун-Ят-Сена. Раньше там был овраг и частные развалины. Теперь там строят «Московский» квартал, в котором уже живут счастливые семьи. Я думаю, что такие преображения вдохновляют не только творческих людей, но и всех уфимцев», — делится впечатлениями режиссер.