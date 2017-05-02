УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы из всех почтовых отделений, сообщает Почта России. Акция действует до 10 мая по России и бывшим союзным республикам. Количество сообщений, которые может отправить каждый ветеран, не ограничивается.

В УФПС РБ уточнили, что телеграммы можно отправлять в любой населенный пункт России, а также Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии.

Услуга предоставляется по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.