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2 мая Вторник

Уфа   °

Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно отправлять телеграммы из всех почтовых отделений, сообщает Почта России. Акция действует до 10 мая по России и бывшим союзным республикам. Количество сообщений, которые может отправить каждый ветеран, не ограничивается.

В УФПС РБ уточнили, что телеграммы можно отправлять в любой населенный пункт России, а также Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии и Южной Осетии.

Услуга предоставляется по предъявлению документа, удостоверяющего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны.

Теги: ветераны,Почта России
 
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