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4 мая Четверг

Уфа   °

Военный комиссар Башкирии ответит на вопросы по весеннему призыву

ПОЛИТИКА

УФА, 4 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Военный комиссар Башкортостана 4 мая 2017 года с 10.00 до 12.00 ответит на вопросы по весеннему призыву. «Горячая линия» пройдет в республиканской приемной Президента РФ в Республике Башкортостан. Игорь Харченко и уполномоченные лица по телефону предоставят полную информацию призывникам и их родственникам по всему спектру вопросов призыва на военную службу 2017 года. Телефоны «горячей линии»: (347) 229-74-58, 229-74-76.

В весенний призыв регион направит в Вооруженные Силы более 5100 граждан. Сухопутные войска пополнят более 2,5 тысячи жителей республики, Воздушно-космические силы — 150, Ракетные войска стратегического назначения — около 560, Воздушно-десантные войска — 180, воинские части центрального подчинения — 170, войска Нацгвардии — 565.

Служить в Западном военном округе будут около 1200 жителей республики. Южный округ пополнят около 2200 призывников, около тысячи будут проходить службу в Центральном военном округе. На Северный флот отправятся более 130 защитников Родины.

Теги: весенний призыв
 
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