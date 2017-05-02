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В Уфе стартует обработка территории города от клещей, комаров и мышей

ОБЩЕСТВО

В Уфе стартует обработка территории города от клещей, комаров и мышей Фото: Олег Яровиков

В Уфе стартует обработка территории города от клещей, комаров и мышей Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Чтобы уберечь уфимцев от возможной эпидемии клещевого энцефалита, малярии или «мышиной» (геморрагической) лихорадки, в городе начинают обработку водоемов (в том числе временных) и парков, а также леса вокруг города, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Дезинсекцию проводит Республиканский центр дезинфекции. По словам главного врача учреждения Павла Мочалкина, этой весной в Уфе будет обработано 555 гектаров от клещей, 320 гектаров от взрослых особей комаров и 480 гектаров от личинок комаров на водоемах, а также 10 400 гектаров от грызунов.

«Работы будут выполняться в соответствии с действующим санитарным законодательством, квалифицированными сотрудниками нашего Центра, с использованием современных препаратов, разрешенных к применению на территории РФ и безопасных для населения, и новейшего специализированного оборудования, — пояснил Павел Мочалкин.

После выполнения работ будут проведены контрольные отловы насекомых и грызунов для оценки качества выполненных мероприятий.

Силами управляющих компаний и ТСЖ санитарно-профилактические мероприятия также проводятся на территории жилого сектора — в основном в подвальных помещениях.

Теги: обработка территорий от клещей и комаров
 
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