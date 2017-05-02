Зрители БСТ прислали фото массового замора рыбы в Кармаскалинском районе

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Массовый замор рыбы зафиксирован в Кармаскалинском районе. Фото на номер мессенджера WhatsApp службы новостей отправили зрители телеканала «БСТ».

На одном из озер в деревне Таусенгирово погибла рыба. Карпы и щуки всплыли на поверхность воды. По словам местных жителей, озеро — единственный источник питьевой воды. Что стало причиной замора, пока неизвестно. Этой зимой, как обычно, рыбаки прорубали лунки в озере. «Не было у нас давно такого случая. Это озеро для нас — источник питьевой воды. Скважин нет, колодцев тоже», — делится переживаниями автор фото, жительница д. Таусенгирово Вера Гутцелова.

По словам пресс-секретаря ГУП ТРК «Башкортостан» Люции Давлиевой, выяснить причину массовой гибели рыбы в Кармаскалинском районе попытается съемочная группа телеканала «БСТ». На месте уже работают инспекторы Минэкологии. Подробности — в выпусках новостей.