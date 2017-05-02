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В Башкирии более 752 тысяч граждан приняли участие в субботниках

ОБЩЕСТВО / Год экологии

В Башкирии более 752 тысяч граждан приняли участие в субботниках Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии более 752 тысяч граждан приняли участие в субботниках Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане более 752 тысяч граждан приняли участие в проходящей экологической кампании по очистке, благоустройству и озеленению территорий. Самым массовым мероприятием стал Всероссийский субботник «Зеленая Россия», на него собрались около 70 тысяч человек.

Было собрано и вывезено на полигоны около 29 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В регионе проводятся и озеленительные мероприятия — посажено более 16 тысяч деревьев и кустарников. Проводится ремонт заборов и фасадов зданий, дорожного покрытия.

Доля очистки, благоустройства населенных пунктов республики сейчас составляет 60 процентов, сообщили в Минэкологии. Наибольший процент очистки наблюдается в Иглинском, Бураевском, Дюртюлинском, Учалинском и Янаульском районах.

Теги: субботники,экология
 
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