В Башкирии более 752 тысяч граждан приняли участие в субботниках Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии более 752 тысяч граждан приняли участие в субботниках Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане более 752 тысяч граждан приняли участие в проходящей экологической кампании по очистке, благоустройству и озеленению территорий. Самым массовым мероприятием стал Всероссийский субботник «Зеленая Россия», на него собрались около 70 тысяч человек.

Было собрано и вывезено на полигоны около 29 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. В регионе проводятся и озеленительные мероприятия — посажено более 16 тысяч деревьев и кустарников. Проводится ремонт заборов и фасадов зданий, дорожного покрытия.

Доля очистки, благоустройства населенных пунктов республики сейчас составляет 60 процентов, сообщили в Минэкологии. Наибольший процент очистки наблюдается в Иглинском, Бураевском, Дюртюлинском, Учалинском и Янаульском районах.