Алексей Волин: «Главная задача СМИ - удержать читателя или зрителя» Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов Алексей Волин: «Главная задача СМИ - удержать читателя или зрителя» Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин в интервью газете «Известия» рассказал о том, кто сегодня покупает российские мультфильмы, почему возвращение рекламы алкоголя и лекарств в СМИ пойдет на пользу медиа и потребителям и когда исчезнут бумажные СМИ.

«Газеты будут жить достаточно долго, но не в том количестве и объемах, в которых они живут сейчас. Тенденция перехода от бумаги на цифру есть, но это не означает, что бумажные версии умрут совсем. Мы уже неоднократно говорили о том, что должна быть разница между бумажной и электронной версиями, потому что восприятие и подача материала должна быть разной. Даже сама логика потребления материалов разная в бумаге и в интернете. Рынок бумажных СМИ постоянно сокращается — примерно на 5-10 процентов в год. И это естественный экономический процесс», — рассказал изданию Алексей Волин.

Отвечая на вопрос, почему из газетной журналистики исчезли многие жанры, в частности, фельетон или очерк, замминистра сказал, что на них нет спроса. «Сейчас востребована короткая информация, небольшие заметки. Вообще главная задача — удержать читателя или зрителя. Минимум текста, максимум фото и видео».

Алексей Волин считает, что у современной журналистики нет проблем, однако он полагает, что необходимо либерализировать рекламное законодательство и вернуть в СМИ рекламу алкоголя.

«Во-первых, по данным Минпромторга, сегодня свыше 30 процентов потребляемого населением России алкоголя — контрафакт. Во-вторых, значительная часть пьет вообще непонятно что — «Боярышник» для ванн. Отсюда можно сделать вывод, что главная проблема России не в борьбе с употреблением алкоголя, а в употреблении некачественного алкоголя. В таких обстоятельствах нужно как раз рекламировать качественный алкоголь, который является легальным. Это гарантия того, что им не отравишься, — рассказал Алексей Волин. — Кроме того, в каждом из субъектов Российской Федерации производится достаточное количество хороших качественных водок, наливок, вин. Они не могут выйти на рынок, потому что нет узнаваемости бренда. Аналогичная вещь происходит с лекарственными препаратами, в том числе рецептурными, когда пациент вынужден довольствоваться тем, что ему выписывает врач. И у него нет альтернативы. Пациент оказывается в заложниках у доктора, который может быть недобросовестным и быть в сговоре с конкретной фармацевтической компанией, выписывая препарат. Без рекламы и без возможности ознакомиться с тем, что есть на рынке. Человек лишен возможности составить другое мнение, даже задать врачу вопрос».

Чтобы вернуть рекламу алкоголя в СМИ, медиаотрасль должна поработать с депутатами, считает замминистра связи и массовых коммуникаций. «Мы все возможные изменения в законодательство написали, осталось только дать им ход. Медийщики умеют проводить свои решения, когда им это надо», — сказал Алексей Волин.