В Уфе лондонский книгоиздатель рассказал о трендах современной литературы Фото: автор В Уфе лондонский книгоиздатель рассказал о трендах современной литературы Фото: автор

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе состоялась встреча с лондонским книгоиздателем, представителем издательского дома «Hertfordshire Press» Маратом Ахмеджановым. Группа литераторов и издателей приехала в Уфу для презентации Международного фестиваля и форума Open Central Asia Book Forum&Literature Festival.

На встрече присутствовали руководители и сотрудники башкирских издательств «Китап», «Инеш», УГНТУ. Марат Ахмеджанов рассказал уфимским коллегам и журналистам о современных международных трендах в литературе и о специфике работы своей организации.

«Текст должен обладать оригинальностью и соответствовать тем международным трендам, которые есть на данный момент. Один из трендов — военная тематика. Это связано и с локальными конфликтами, и с годовщиной Второй мировой войны. Произведения, которые показали бы войну с нового ракурса и красиво написанные, имеют потенциал успеха. Наверное, вы заметили, что увеличилось количество фильмов, посвященных Апокалипсису. Это то, о чем думает человечество. Апокалипсис от зомби, от кометы, от вирусов, от исчерпания ресурсов Земли. Если появится местный автор, который даст свою оригинальную точку зрения, то найдутся тысячи читателей, которые захотят прочитать об этом, — говорит Марат Ахмеджанов. — В мире большое количество людей, увлекающихся детективами. Людям интересно, как сыщики разных стран мира подходят к разгадке загадочного убийства. Если появится хороший, качественный национальный детектив, у него есть потенциал найти своего читателя. Еще один молодежный тренд связан с подростками. Во всем мире идет рост подросткового суицида — это Россия, Венгрия, Литва, Дания, Финляндия. Дело в разрыве общения между подростками и взрослыми. У подростков есть карманные деньги, и они приобретают книги на эту тему».

Издатель считает, что успех 15-летнего автора молодежного бестселлера из ЮАР Меган Вернер «Это зависит от тебя» именно в этом. Выступление юной писательницы и ее книга завоевали успех и в Уфе. Книга Меган — это книга советов подросткам, она учит преодолевать трудности. Мотивационная книга состоит из серии коротких рассказов о жизни подростка. Издатель говорит, что, приняв участие в Евразийском литературном конкурсе, добиться успеха может каждый начинающий писатель. Издание книг победителей конкурса финансируется меценатами.

«То, что ты добился успеха в своей стране, не означает, что ты будешь востребован в мире. Мир живет по другим правилам. В Англии за год издается 186 тысяч наименований книг, — отмечает Марат. — Мы не претендуем на то, чтобы отобрать новых Пушкиных, Лермонтовых, Достоевских — это не функция английского издательства. Мы отбираем те книги, которые были бы интересны англоязычному читателю во всем мире, чтобы был шанс, что читатели придут в магазин, достанут 20 долларов и заплатят за эту книгу».

Марат Ахмеджанов родился и вырос в Узбекистане в семье архитекторов-строителей. Рассказывает, что в детстве после школы пас баранов, мечтал о путешествиях и интересном общении. После окончания школы поехал в Ташкент и поступил в университет на архитектурно-строительный факультет, получил специальность инженера-экономиста. В 2018 году будет 20 лет, как он работает в издательской сфере. Начинал с издания в Ташкенте молодежного журнала. Он имел коммерческий успех, первым получил частную лицензию. В 2005 году Марат Ахмеджанов окончил Лондонский университет искусств и стал магистром искусств в издательстве. В Англии вместе с партнерами открыл издательскую компанию.