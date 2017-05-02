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2 мая Вторник

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В Правительстве Башкирии обсудили прохождение половодья

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Правительстве Башкортостана обсудили прохождение весеннего половодья. Как было озвучено на оперативном совещании, на трех реках зафиксирован выход уровня воды на пойму водоемов: на Белой в Уфе и в поселке Охлебинино, а также на реках Сим и Дема.

— В целом ожидается выход паводковых вод на нижний уровень прогноза, — отметил премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов. — В Уфе на реке Белая изначально ожидался уровень половодья на отметке 750-850 см, утром 2 мая он перешел отметку в семь метров. По всем остальным рекам уровни значительно ниже поймы либо ниже прошлогодних значений.

Подтопления были зафиксированы в Миякинском, Чекмагушевском, Кугарчинском, Ишимбайском, Мелеузовском районах, а также в Уфе и Стерлитамаке с окрестными населенными пунктами вдоль рек. Всего в республике подтоплено 129 придомовых территорий, на которых проживают 358 человек, в том числе 59 детей. Большинство жителей отказываются от эвакуации в пункты временного размещения. Жизнедеятельность нигде не нарушена и нет чрезвычайных ситуаций, отметил премьер-министр.

Теги: паводок,правительство
 
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