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2 мая Вторник

Уфа   °

В Уфе раздают Георгиевские ленточки

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе началась ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Сегодня, 2 мая, символы Победы будут раздавать в парке культуры и отдыха «Волшебный мир».

В ходе мероприятия, которое начнется в 16 часов, будет организована площадка, где каждый желающий сможет бесплатно получить Георгиевскую ленту, выполнив задания организаторов на знание истории Великой Отечественной войны.

В программе запланирован концерт, где в исполнении лауреатов и дипломантов городского конкурса военно-патриотической песни «Песню мира запевает молодежь!», прозвучат песни о мире, Родине, армии.

Более подробная информация — по телефону: 279-06-60, уточнили в пресс-службе администрации Уфы.

Теги: День Победы,Георгиевские ленточки
 
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