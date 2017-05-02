В Уфе раздают Георгиевские ленточки

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе началась ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Сегодня, 2 мая, символы Победы будут раздавать в парке культуры и отдыха «Волшебный мир».

В ходе мероприятия, которое начнется в 16 часов, будет организована площадка, где каждый желающий сможет бесплатно получить Георгиевскую ленту, выполнив задания организаторов на знание истории Великой Отечественной войны.

В программе запланирован концерт, где в исполнении лауреатов и дипломантов городского конкурса военно-патриотической песни «Песню мира запевает молодежь!», прозвучат песни о мире, Родине, армии.

Более подробная информация — по телефону: 279-06-60, уточнили в пресс-службе администрации Уфы.