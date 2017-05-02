Семь театров Башкортостана получат 34,8 млн рублей на создание новых постановок и укрепление материально-технической базы Фото: Олег Яровиков Семь театров Башкортостана получат 34,8 млн рублей на создание новых постановок и укрепление материально-технической базы Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Семь театров Башкортостана получат финансовую поддержку — 34,8 млн рублей из федерального бюджета на условиях республиканского софинансирования в размере 10 процентов. Финансовая помощь будет оказана в рамках проекта «Театры малых городов» партии «Единая Россия». Выделяемые средства можно использовать на создание новых постановок и показ спектаклей, укрепление материально-технической базы театров.

Как сообщила пресс-секретарь регионального отделения ЕР Арина Рахимкулова, в проект вошли Стерлитамакский русский драматический театр, Стерлитамакский башкирский драматический театр, Сибайский башкирский театр драмы имени Арслана Мубарякова, Туймазинский татарский драматический театр, Салаватский башкирский драматический театр, Сибайский государственный детский театр «Сулпан» и муниципальный театр-студия «Дефицит» г. Белорецка.

Координатор проекта в Башкортостане, депутат Госсобрания республики, директор Русского драматического театра Стерлитамака Виктория Замесина подчеркнула важность и своевременность проекта.

«В последние годы театры малых городов финансировались по остаточному принципу. Объем средств, выделенных на создание новых постановок, за последние пять лет сократился в два раза. От этого страдает качество спектаклей, их художественная составляющая не удовлетворяет зрителей, ставших более требовательными и взыскательными. Проект «Театры малых городов» поможет поднять уровень спектаклей и привлечь большее число зрителей», — считает Виктория Замесина.

Сферой деятельности проекта «Театры малых городов» являются государственные и муниципальные театры малых городов, оказание поддержки творческой деятельности и постановкам, приобретение костюмов и изготовление декораций. Как отметила координатор проекта, депутат Госдумы Оксана Бондарь на прошедшем в Омске Всероссийском форуме «Культура — национальный приоритет», в рамках партпроекта «Театры малых городов» в 2017 году на поддержку театров в малых городах России направлено 670 млн рублей. Данная программа была распространена на 149 театров в 56 субъектах.