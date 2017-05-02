В Стерлитамаке простились с фотолетописцем Башкортостана Сергеем Трибунским Фото: Стерлитамакский рабочий В Стерлитамаке простились с фотолетописцем Башкортостана Сергеем Трибунским Фото: Стерлитамакский рабочий

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня в Стерлитамаке простились с фотолетописцем Башкортостана Сергеем Трибунским. Он скончался накануне на 69-м году жизни после болезни.

Сергей Николаевич Трибунский — член Союза фотохудожников СССР, Союзов журналистов РФ и РБ, заслуженный работник культуры Башкирской АССР. Профессионально начал заниматься фотографией в 1969 году. До 1992 года работал фотокорреспондентом газеты «Стерлитамакский рабочий». За это время в газете было опубликовано около 12 тысяч снимков.

«Ушел из жизни товарищ, коллега, фотолетописец Республики Башкортостан, организатор и руководитель одного из лучших фотоклубов России «Контур» Сергей Николаевич Трибунский. Он был гениальным фотографом, самым сильным в республике до 1990-х годов, — сообщил агентству «Башинформ» народный художник Башкортостана Рамиль Кильмаматов. — Всё, что происходило в республике, снимал он, работал широкой камерой. Газета «Стерлитамакский рабочий» тогда была одной из самых популярных, гремели на весь Союз. Его воспитанники стали лауреатами международных конкурсов».

Сохранились многие уникальные снимки Сергея Трибунского: Бориса Ельцина, Мустая Карима, артистов Бориса Андреева, Михаила Пуговкина, Ларисы Лужиной, Юрия Гуляева. По словам Рамиля Кильмаматова, архивы Сергея Трибунского хранятся в Союзе фотохудожников республики.