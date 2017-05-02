Широкофюзеляжный самолет выполнил первый рейс из Уфы в Даламан Фото: Олег Яровиков Широкофюзеляжный самолет выполнил первый рейс из Уфы в Даламан Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Широкофюзеляжный самолет ночью 2 мая выполнил первый рейс из Уфы в Даламан. Чартерные перелеты в Турцию по данному направлению будут осуществляться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, на воздушном судне Boeing 777-200, рассчитанном на 282 пассажира. В дороге туристам предстоит провести четыре часа. Полетная программа авиаперевозчика рассчитана до 6 октября текущего года, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа».

С 1 июня авиакомпания планирует осуществлять на Boeing 777-200 регулярные рейсы по направлению Уфа — Сочи — Уфа. Самолет будет отправляться дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Еще одна авиакомпания уже второй сезон подряд будет отправлять рейсы из Уфы на широкофюзеляжном Airbus A330 (350 пассажирских кресел). В прошлом году самолет возил туристов из Уфы в Крым и на курорты Краснодарского края. С 3 июня текущего года перевозчик намерен эксплуатировать Airbus A330 на рейсе Анталья — Уфа — Анталья. Воздушное судно будет отправляться трижды в неделю: по средам, субботам и воскресеньям.