Известная поэтесса и писательница Лэйла Рахматуллина просит помощи земляков, чтобы победить смертельный недуг Фото: страница ВКонтакте





Известная поэтесса и писательница Лэйла Рахматуллина просит помощи земляков, чтобы победить смертельный недуг Фото: страница ВКонтакте

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Известная поэтесса, педагог, прозаик и музыкант Лэйла Рахматуллина, известная общественности, как Лэйла Салих, нуждается в помощи своих земляков. У женщины диагностирован рак молочной железы 3 степени, ей предстоит дорогостоящее лечение в клинике США.

С призывом оказать любую посильную помощь женщине обратились ее дочери — Лиана Крюкова и Карина Тарасова. Они рассказали, что мама узнала про свой диагноз совершенно неожиданно во время своего путешествия по Соединенным Штатам. Она хотела получить новые впечатления, эмоции, вдохновение для написания новых книг. Доктора в Лос-Анджелесе сказали, что времени на перелет обратно в Россию уже нет. Нужна срочная операция, химиотерапия и последующая послеоперационная терапия.

«Всё это стоит больших денег. Наша мама очень много сделала для республики в творческом плане, она — автор множества песен, детских книг и азбук, является членом Союза писателей России и Башкортостана, членом Союза журналистов РБ и РФ. Дорогие друзья, жители Башкирии, знакомые и просто все, кто неравнодушен к чужой беде, помогите нам вылечить нашу маму! Кто сколько может. Вместе мы сможем! Мама нужна в любом возрасте. Мама — это самое святое, что есть у нас в жизни. У нее очень большие планы, она хочет выпустить много детских книг и песен», — обратилась к пользователям соцсетей Лиана Крюкова.

Денежные средства можно отправлять на карты Сбербанка России и Альфа-Банка.

Номер карты Сбербанка на имя Карины Тарасовой — 4276 0600 2852 2574. Карта привязана к телефонному номеру 8-937-852-67-77.

Номер карты Альфа-Банка на имя Лианы Крюковой — 5559 4950 6917 1763.

Номер карты Сбербанка на имя Лэйлы Рахматуллиной — 6390 0206 9079 189 112.