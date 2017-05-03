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3 мая Среда

Уфа   °

В Уфе завершается Международный фестиваль к 25-летию Национального симфонического оркестра

КУЛЬТУРА

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе завершается Международный музыкальный фестиваль, посвященный 25-летию Национального симфонического оркестра Башкортостана. 11 мая в Государственном концертном зале «Башкортостан» на закрытии фестиваля будет исполнена сценическая кантата «Кармина Бурана» Карла Орфа.

В концерте принимают участие: Государственная академическая хоровая капелла республики (художественный руководитель и главный дирижер — лауреат Открытого республиканского конкурса хоровых дирижеров имени Шамиля Ибрагимова Алсу Хасбиуллина), хор Уфимского государственного института искусств, Капелла мальчиков при Башкирской государственной филармонии (руководитель — дипломант международного конкурса Клим Калитов).

Дирижер — Раушан Якупов. Концерт сопровождается видеорядом. Начало в 19.00.

Музыкальный фестиваль открылся 12 апреля концертом с участием известного российского пианиста Бориса Березовского. В следующих двух концертах солировали скрипач Никита Борисоглебский и виолончелист Глеб Степанов, оркестр сыграл под управлением дирижера из Сингапура Даррелла Анга.

Теги: НСО РБ
 
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