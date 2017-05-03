Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.95 ↓

EUR 62.15 ↓

3 мая Среда

Уфа   °

В Башкирии около 50 человек напишут итоговое сочинение 3 мая

ОБЩЕСТВО

В Башкирии около 50 человек напишут итоговое сочинение 3 мая Фото: Олег Яровиков

В Башкирии около 50 человек напишут итоговое сочинение 3 мая Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В среду, 3 мая, в Башкортостане около 50 человек — учащиеся, повторно допущенные к итоговому сочинению или изложению, напишут творческую работу.

Ее написание является обязательным этапом завершения среднего образования и рассматривается как допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА). Результатом работы является «зачет» или «незачет». К сдаче ЕГЭ и государственного выпускного экзамена будут допускаться только выпускники, получившие «зачет».

Для проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены пять основных направлений: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Итоговое сочинение обучающиеся писали 7 декабря 2016 года, а те, кто получил «незачет», имели возможность исправить результат. Первая пересдача состоялась 1 февраля, вторая пройдет сегодня, 3 мая.

Теги: итоговое сочинение
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть