Уфимский «Толпар» возглавил Алик Гареев Фото: Дмитрий Слезин
Уфимский «Толпар» возглавил Алик Гареев
Уфимский «Толпар» возглавил Алик Гареев Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Стал известен тренерский штаб уфимского «Толпара» на новый сезон. Как сообщает пресс-служба главной команды Башкортостана, к новому сезону «юлаевская молодёжка» будет готовиться под руководством старшего тренера Алика Гареева.
Помогать ему будут бывший главный тренер Константин Полозов и закончивший карьеру игрока Денис Хлыстов.
С вратарями продолжит работать Андрей Василевский-старший.