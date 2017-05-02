В Уфе экстренную иммунопрофилактику против клещевого энцефалита можно получить в шести лечебных учреждениях
УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Уфе экстренную иммунопрофилактику против клещевого вирусного энцефалита можно получить по шести адресам.
Это городская клиническая больница №21 (ул. Лесной проезд, 3, корп. 3), тел. (347) 232-54-91; городская клиническая больница №5 (ул. Цюрупы, 84), 250-68-00; городская клиническая больница №10 (ул. Горького, 47), 243-25-38; детская поликлиника №4 (ул. Орджоникидзе, 15), 263-15-97; детская поликлиника №5 (ул. Маршала Жукова, 18), 241-27-97 и детская поликлиника №6 (ул. Аксакова, 62), 250-59-46. На телефоны можно звонить круглосуточно.
С 1 по 15 мая Управление Роспотребнадзора по РБ проводит горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Звонки принимаются с 10 до 16 часов по телефону: 8-800-100-47-67.