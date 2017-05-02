В майские праздники земледельцы Башкортостана совершили серьезный рывок Фото: Олег Яровиков В майские праздники земледельцы Башкортостана совершили серьезный рывок Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

За три дня земледельцы Башкортостана засеяли яровыми культурами 52,3 тыс.га или 2 процента от плана, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ

Серьезный рывок был сделан в республике в минувшие праздничные и выходные дни по яровому севу: за три дня аграрии региона засеяли 52,3 тыс.га или 2 процента от плана. Ударными темпами велась посевная кампания на полях Абзелиловского, Альшеевского, Баймакского и Дюртюлинского районов, которые сделали задел на 3-5 тыс.га. В процентном соотношении лучшие показатели у бурзянцев (12 процентов), дюртюлинцев (9 процентов) и кигинцев (8 процентов).

Отметим, в первомайские праздники посевные работы начались на полях 35 районов. Всего на сегодня сев ведут 40 районов.

По данным Центра сельхозконсультирования РБ, на сегодня основа под урожай заложена на площади 53 тыс.га (2 процента), из них яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 42 тыс.га (3 процента), сахарной свеклой – 1,7 тыс.га (3 процента), подсолнечником – 4,2 тыс.га (2 процента).