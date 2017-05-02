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В Башкортостане прием работ на соискание премий в области науки и техники завершится 31 мая

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане прием работ на соискание премий в области науки и техники завершится 31 мая Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане прием работ на соискание премий в области науки и техники завершится 31 мая Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Комиссия при главе Республики Башкортостан по Государственным премиям РБ в области науки и техники завершит прием работ на соискание Госпремий РБ в области науки и техники 31 мая. По итогам будут присуждены три премии в размере 500 тысяч рублей каждая.

Напомним, Госпремии в республике присуждаются с периодичностью один раз в два года за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы.

На сайте главы РБ опубликован порядок представления работ и оформления документов на соискание этих премий в 2017 году.

Документы принимаются по адресу: г. Уфа, ул. Тукаева,46 Администрация главы РБ, комн. 328. Телефоны для справок: 280-80-93.

Теги: наука,государственные премии
 
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