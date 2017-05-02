23 муниципалитета Башкирии принимают участие в проекте «Формирование современной городской среды» Фото: Олег Яровиков 23 муниципалитета Башкирии принимают участие в проекте «Формирование современной городской среды» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане завершаются общественные обсуждения муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год. В этом году 23 муниципалитета республики принимают участие в приоритетном проекте «Формирование современной городской среды».

Всеми муниципалитетами, участвующими в программе, разработаны и опубликованы для общественного обсуждения на своих официальных сайтах проекты муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год. На данный момент проходят общественные обсуждения указанных программ (в ряде городов обсуждения уже завершены). Дата и место обсуждений указаны на сайтах муниципальных образований.

С учетом результатов общественных обсуждений муниципалитетам будет необходимо утвердить программу, затем подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проектов благоустройства общественной территории.

Объем финансирования реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году составит 1 млрд 32 млн руб., в том числе из федерального бюджета 856,64 млн рублей, из бюджета Республики Башкортостан 175,45 млн рублей. 2/3 объема средств субсидии должны быть направлены на осуществление мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 1/3 на благоустройство общественных территорий (набережная, площадь или сквер).

Справка. Федеральный проект «Формирование современной городской среды» стартовал по инициативе Всероссийской политической партии «Единая Россия» и рассчитан до 2022 года. Проект направлен на комплексное развитие городской территории, благоустройство дворов, создание комфортных мест массового отдыха. Ключевая роль в решении этих вопросов отводится гражданам, которые должны принять решение о перечне объектов в своем населенном пункте, которые войдут в окончательный план реализации проекта.