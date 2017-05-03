Стали известны три главные темы «Ночи музеев-2017» в Башкирии

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Международная музейная акция «Ночь музеев-2017» в Республике Башкортостан пройдет вечером 20 мая, с 18.00 до 24.00 часов. Седьмой год подряд музеи Республики Башкортостан принимают участие в акции. Свои двери распахнут более 100 музеев и галерей, в том числе 23 государственных и 71 муниципальный музей, 10 музеев при культурно-досуговых и библиотечных учреждениях, Музей почты, частные музеи Уфы: Центр современного искусства «Облака», Интерактивный музей занимательных наук «Интеллектус» и Музей советского быта, а также контактный зоопарк «Лесное посольство».

Как сообщает пресс-служба Минкультуры РБ, в этот раз «Ночь музеев» пройдет по трем основным темам. Первая тема – «1917 год и Башкортостан». В 2017 году отмечается 100-летие начала Великой Октябрьской революции. По инициативе Министерства культуры Российской Федерации, во всех музеях России в «Ночь музеев» будут проходить мероприятия, посвященные революции 1917 года.

Вторая тема – «Год экологии и особо охраняемых природных территорий», объявленный в Российской Федерации и Республике Башкортостан. В рамках этой темы музеи представят выставки и проведут массовые мероприятия, посвященные охране природы родного края.

Третья тема – «Фолькджем: навстречу Всемирной Фольклориаде-2020». В рамках подготовки к знаменательному событию в музеях республики будут проводиться массовые мероприятия фольклорной и этнографической тематики, вокально-инструментальные концерты, выставки изделий народного декоративно-прикладного прикладного искусства, выставки-ярмарки и мастер-классы народных умельцев.

В этот вечер музеи Башкортостана представят более 500 мероприятий: новые выставки, беседы и викторины, круглые столы и встречи с выдающимися земляками, игровые программы, квест-игры, литературно-музыкальные вечера, театрализованные представления, акции дарения, фотосессии, выставки-ярмарки, мастер-классы и другие необыкновенные события, многие из которых происходят раз в году – только в «Ночь музеев». Ожидается, что участниками акции станут более 40 тысяч человек.

В Уфе «Ночь музеев» будет проходить на 16 площадках с 18.00 до 24.00 часов. Список участников акции — на официальном сайте Минкультуры.