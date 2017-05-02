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В Башкортостане пройдет месячник по благоустройству и улучшению состояния автомобильных дорог

ОБЩЕСТВО

В Башкортостане пройдет месячник по благоустройству и улучшению состояния автомобильных дорог Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане пройдет месячник по благоустройству и улучшению состояния автомобильных дорог Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В период со 2 мая по 2 июня в Республике Башкортостан пройдет месячник по благоустройству, улучшению санитарно-технического состояния, наведению порядка на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них, на придорожных полосах автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Органам местного самоуправления совместно с Управлением дорожного хозяйства, Федеральным управлением автомобильных дорог «Приуралье» и АО «Башкиравтодор» рекомендовано организовать штабы по подготовке и проведению месячника, обеспечить организацию бригад по содержанию, ремонту, архитектурному оформлению и благоустройству автомобильных дорог общего пользования и проезжей части улично-дорожной сети населенных пунктов, обеспечив их соответствующей техникой.

В период месячника будут организованы работы по ремонту асфальтобетонных покрытий, устранению мелких деформаций и повреждений, исправлению кромок на всех типах покрытий, заливке трещин и продольных швов на асфальтобетонных покрытиях, выполнению ремонтно-восстановительных работ на участках автомобильных дорог, разрушенных в результате паводка. Необходимо привести в порядок элементы обустройства автомобильных дорог, произвести скашивание и уборку сорных трав вдоль дорог, засеять резервы и откосы земляного полотна многолетними травами.

До 9 июня будет проведена комплексная проверка состояния автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Теги: автодороги
 
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