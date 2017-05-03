В Башкирии открыли летний мотоциклетный сезон Фото: администрация г. Октябрьского







В Башкирии открыли летний мотоциклетный сезон Фото: администрация г. Октябрьского

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане состоялось официальное открытие летнего мотоциклетного сезона, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оно прошло в рамках проведения в городе Октябрьском на трассе возле горнолыжного комплекса «Уязы-Тау» первенства города по мотокроссу.

Торжественные мероприятия начались возле памятника «Думы солдата», где присутствующих приветствовали заместитель главы администрации Октябрь Латыпов и председатель комитета по спорту и молодежной политике Ильдар Рамазанов. После возложения цветов мотоциклисты маршем проехали до места проведения соревнований на ГЛК «Уязы-Тау».

На торжественном открытии соревнований выступил заместитель главы администрации города Октябрьского Сергей Литов. Он поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы и пожелал успехов на мототрассе.

Участников приветствовали зажигательным танцем воспитанницы детской хореографической школы, образцовая студия «Радуга» и более 40 байкеров из близлежащих регионов.

Выйти на трассу изъявили желание 21 спортсмен из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и Самарской области. Разделившись на два класса, «Опен» и «Любители», спортсмены выясняли, кто сильнее — каждый участвовал в трех заездах.

В результате упорной борьбы на трассе победителем в классе «Опен» стал Вячеслав Васильев из города Вятские Поляны. Руслан Марданшин из Октябрьского и уфимец Андрей Полёнов заняли, соответственно, второе и третье места. В классе «Любители» на первом месте Евгений Логачев из Самары, на втором месте его земляк Сергей Бережнов, на третьем месте Ленар Шафигуллин из Бугульмы. Все призеры получили подарочные сертификаты и ценные подарки от спонсоров, а также от ветеранов мотокросса — отца и сына, Наиля и Рината Габидуллиных.

Закрывая соревнования, заместитель главы городской администрации Борис Алчинов пригласил присутствующих на чемпионат Башкортостана по мотокроссу, который состоится в Октябрьском 21 мая, сообщил председатель местного отделения ДОСААФ России Айдар Хамитов.