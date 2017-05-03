Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 56.95 ↓

EUR 62.15 ↓

3 мая Среда

Уфа   °

В Уфе на проезжей части был замечен лось

ОБЩЕСТВО

В Уфе на проезжей части был замечен лось Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»

В Уфе на проезжей части был замечен лось Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на проезжей части был замечен крупный лось. Очевидец опубликовал видео в группе «БашДТП» «ВКонтакте». По его словам, животное бежало по Индустриальному шоссе в сторону улицы А. Невского. К счастью, на дороге было мало машин и лось, перебегая проезжую часть по диагонали, не пострадал.

Подписчики поделились материалами, по которым видно, как животное мечется на автостоянке в микрорайоне Черниковка, пробегает мимо заправочной станции, перебегает дорогу по направлению к торговому центру.

Теги: животные
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть