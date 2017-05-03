В Уфе на проезжей части был замечен лось Фото: скриншот видео из группы «БашДТП» В Уфе на проезжей части был замечен лось Фото: скриншот видео из группы «БашДТП»

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на проезжей части был замечен крупный лось. Очевидец опубликовал видео в группе «БашДТП» «ВКонтакте». По его словам, животное бежало по Индустриальному шоссе в сторону улицы А. Невского. К счастью, на дороге было мало машин и лось, перебегая проезжую часть по диагонали, не пострадал.

Подписчики поделились материалами, по которым видно, как животное мечется на автостоянке в микрорайоне Черниковка, пробегает мимо заправочной станции, перебегает дорогу по направлению к торговому центру.