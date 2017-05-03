В Уфе ушел из жизни известный писатель-сатирик Радиф Тимершин

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УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Накануне в Уфе на 71-м году ушел из жизни писатель-сатирик Радиф Тимершин. Читателям республики он был хорошо известен по острым фельетонам, сатирическим рассказам. Прощание состоится сегодня, 3 мая, в течение дня в квартире по адресу: ул. Заводская, д. 8, кв. 138. Похоронят покойного завтра на малой родине, в Янаульском районе.

Радиф Махмутович родился 1 января 1947 года в селе Месягутово Янаульского района Башкирской АССР. Окончил БашГУ в 1970 году, служил в рядах Советской Армии. С 1971 года работал литературным сотрудником, заведующим отделом литературы и отделом писем редакции сатирического журнала «Хэнэк» («Вилы»). В разные годы успешно трудился в Союзе писателей Башкирии, молодежной газете «Өмөт», ГТРК «Башкортостан». С 2004 года работал в республиканской газете «Кызыл тан», откуда и ушел на заслуженный отдых в 2007 году.

В большую литературу Радиф Тимершин пришел в конце 60-х годов прошлого века. Он является автором сотен сатирических рассказов и фельетонов, скетчей. Некоторые из них были переведены на русский, белорусский, украинский, чувашский и другие языки. Радиф Тимершин и сам переводил сатирические произведения писателей разных национальностей на башкирский язык. Кроме сатирических и юмористических рассказов, монологов, фельетонов, скетчей, пьес, басен, пародий, эпиграмм он успешно работал и в детской литературе. Писал публицистические и лирические стихи, баллады, рассказы.

Первый сборник стихов «Первый снег» вышел в Башкнигоиздате в 1974 году. Популярность у читателей получили последующие книги ‑ «Горький плод», «Тянув-растянув», «Пусть никто не обижается», «Цветы для Гульнары», «Семь сказок» и другие. Спектакль по пьесе писателя «Щедрая ежиха» ставился в Национальном молодежном театре им. М. Карима.

Радиф Тимершин много лет возглавлял секцию сатиры и юмора Союза писателей РБ. За большие заслуги в области литературы в 1997 году Радиф Махмутович был удостоен высокого звания «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан», стал лауреатом премии им. Г. Сокроя.