В Башкирии в труднодоступной деревне Кашаля удалось снять на видео удивительный танец журавлей Фото: Ильдус Нурмухаметов | Видео: Ильдус Нурмухаметов В Башкирии в труднодоступной деревне Кашаля удалось снять на видео удивительный танец журавлей Фото: Ильдус Нурмухаметов | Видео: Ильдус Нурмухаметов

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии работникам опорного информационно-сервисного пункта Кашаля биосферного резервата «Башкирский Урал» удалось снять уникальное видео — танец журавлей.

Танцующие журавли — изящное и захватывающее зрелище. Среди пернатых эти птицы известны как непревзойденные танцоры. На кадрах видно, как журавли то отвешивают поклоны, то совершают небольшую пробежку, то начинают кружиться, хлопая крыльями.

Как сообщил автор видео Ильдус Нурмухаметов, в окрестностях кордона живет летом пара серых журавлей, иногда гнездятся. «Вот и в этом году они прилетели. Однажды вечером я выглянул в окно, смотрю — ходят рядом с домом. Обычно они очень осторожны и редко ходят около дома, а тут начали танцевать. Я сразу же начал снимать, сначала фото, потом видео. Так мы с семьей впервые увидели танец журавлей, — рассказал Ильдус. — Через пару дней появилась еще пара журавлей, и все четверо улетели на северо-запад».

Долгое время считалось, что танец журавлей является неким брачным ритуалом, во время которого самец и самка выбирают друг друга. Но сейчас ученые предполагают, что журавли занимаются хореографией не только во время сезона размножения. Орнитологи замечали, что журавль может танцевать и в полном одиночестве, для птиц это просто игра. Танцуют журавли также весной, во время тока, у мест гнездования. Серые журавли гнездятся в первый раз в возрасте 4-6 лет. Место это тщательно выбирается и в дальнейшем может использоваться из года в год.

Семья Нурмухаметовых — супруги Ильдус и Диля и двое их сыновей — единственные обитатели труднодоступной деревни Кашаля, она находится на границе Мелеузовского и Бурзянского районов. Они переехали сюда в начале прошлого года и являются работниками опорного информационно-сервисного пункта, рассказывают посетителям о режимах заповедника «Шульган-Таш» и национального парка «Башкирия», выдают разрешения на посещение, ведут исследовательскую работу: учет зверей, птиц, рыб, растений, поиск новых или редких видов растений и животных, наблюдают за климатом и фенологией.