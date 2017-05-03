Башкирия выбрала полный охват населения по обеспечению лекарствами из списка ЖНВЛП - эксперт ОНФ Фото: Олег Яровиков Башкирия выбрала полный охват населения по обеспечению лекарствами из списка ЖНВЛП - эксперт ОНФ Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты ОНФ в рамках проекта «За доступные лекарства» с февраля по март проводили мониторинг, в ходе которого проанализировали перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утвержденные на 2017 год во всех 85 субъектах Российской Федерации. Только пять из 85 российских регионов включили в свои льготные лекарственные перечни все 646 препаратов, входящие в федеральный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это Владимирская, Новгородская и Ульяновская области, Камчатский и Краснодарский края, пояснили в региональном штабе ОНФ.

По мнению экспертов, это снижает доступность лекарств для льготников.

«К сожалению, большинство регионов составили свои списки льготных лекарств не из препаратов федерального перечня ЖНВЛП, цены на которые регулируются государством, а из лекарств, цены на которые подвержены значительному росту», — отметил директор фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Эксперты Фонда выражают особую обеспокоенность по поводу низкой доступности в регионах противотуберкулезных препаратов. Так, 33 региона из 85 вообще не включили в свои перечни ни одного препарата для лечения туберкулеза. Директор фонда «Здоровье» сообщил, что лишь 10 из 85 регионов обеспечили своим жителям льготный доступ к 21 противотуберкулезному препарату из федерального перечня ЖНВЛП. Это Владимирская, Новгородская, Ульяновская и Костромская области; Камчатский, Краснодарский и Забайкальский края; республики Калмыкия и Башкортостан, а также Удмуртская Республика.

«Перечень ЖНВЛП включает лекарственные препараты с доказанной эффективностью, — прокомментировал член штаба ОНФ в Республике Башкортостан, кандидат медицинских наук Эдуард Гаптракипов. — В практическом здравоохранении это имеет огромное клиническое значение, которое влияет на эффективность лечения, регулируемость затрат на лечение пациента в ЛПУ и напрямую влияет на количество осложнений, рост смертности и заболеваемости. В целом включение препаратов не из федерального списка ЖНВЛП приводит к обеспечению меньшего количества граждан льготными лекарственными препаратами, что сказывается на показателях здоровья населения и приводит к нерациональному расходованию бюджетных средств».

По мнению эксперта, подобные факты могут говорить о продвижении конкретных лекарственных препаратов или предприятий. Те регионы, которые работают по федеральному списку ЖНВЛП, по многим индикативным показателям преуспевают, что показывает их заинтересованность в охвате населения льготным обеспечением лекарственными препаратами, заботе об этой категории граждан и исполнении указов президента РФ.

Эдуард Гаптракипов считает, что республика выбрала правильный вектор работы в тотальном охвате территории по обеспечению лекарствами из списка ЖНВЛП, в том числе лекарствами для лечения туберкулеза. С учетом миграции населения данная патология является проблемной, но при достаточном охвате этой категории граждан противотуберкулезными препаратами лечение будет намного эффективнее.